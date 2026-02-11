Koni De Winter ha parlato questa mattina in un’intervista ai canali ufficiali dell’AC Milan. Il difensore belga ha detto che Allegri rimane un punto di riferimento per lui e ha spiegato dove preferisce giocare. Ha anche commentato il suo rapporto con Saelemaekers, senza nascondere le sue impressioni. La sua presenza in rosa sembra consolidarsi e lui stesso si sta inserendo nel modo giusto.

Koni De Winter, difensore belga classe 2002, arrivato in estate dal Genoa per 20 milioni di euro, si racconta in un'intervista pubblicata sui canali ufficiali del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole. Sull'ambiente che ha trovato al Milan: "Quando sono arrivato ho trovato dei bei compagni, un bello staff e una bella squadra in generale. Mi hanno accolto molto bene, si sente che tutti sono qui per aiutarti a fare il massimo per il gruppo". Sul suo rendimento e la posizione che preferisce: "Ho lavorato sempre al massimo, a volte le partite vanno come vuoi, altre no. Io cerco sempre di fare la stessa cosa: il meglio possibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, De Winter: “Allegri è un punto di riferimento per la squadra. Ecco dove preferisco giocare…”

Approfondimenti su De Winter Milan

Dopo il pareggio tra Roma e Milan nel 22º turno di Serie A, si sono svolte le consuete conferenze stampa post-partita.

Durante la conferenza stampa successiva alla partita Roma-Milan della 22^ giornata di Serie A 2025-2026, De Winter, difensore rossonero, ha espresso apprezzamento per la gestione di Allegri, sottolineando la sua conoscenza approfondita del calcio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su De Winter Milan

Argomenti discussi: Ora De Winter è diventato un titolare nel Milan di Allegri: chi potrebbe lasciargli il posto; De Winter cambia stagione: il Milan scopre un centrale in crescita esponenziale, una data spartiacque; Bologna-Milan, i dubbi di Allegri: Saelemaekers è out, Pulisic è a rischio. Può rientrare Pavlovic; Bologna-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A.

Milan, De Winter: Allegri equilibrato, l’obiettivo…Milan, De Winter: Allegri equilibrato, l’obiettivo… Koni De Winter, difensore del Milan è stato intervistato da Sportmediaset. Così il ventitrenne belga: ... europacalcio.it

Milan, De Winter: Scudetto? Certo che ci credo. Allegri importante per la mia carrieraNon è cambiato niente. A volte va come vuoi, a volte no. Per me non è cambiato niente. E' una figura importante nella mia carriera, nella mia vita, perché mi ha fatto esordire. Adesso ce l'ho come ... calciomercato.com

L'uomo del momento in casa Milan è Koni De Winter Si è guadagnato un posto da titolare dopo alcune difficoltà iniziali e ora sta convincendo tutti Ha parlato ai microfoni di Mediaset e ha sottolineato anche l'importanza di Allegri nel suo percorso, oltre a - facebook.com facebook

De Winter: «Da piccolo seguivo il Milan, quando il mio procuratore mi ha parlato di questa opportunità ho detto subito si» x.com