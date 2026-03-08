Milan-Inter 1-0 | il gol di Estupinan sblocca il derby! | Serie A News

Nel derby di Serie A tra Milan e Inter, il risultato si è sbloccato grazie a un gol di Estupinan, che ha concluso sotto la traversa un’azione avviata da Leao. La partita si è conclusa con il Milan in vantaggio per 1-0. La rete è arrivata nei primi tempi e ha deciso l’esito della sfida tra le due squadre.

Assist di Rafael Leao, fucilata sotto la traversa di Pervis Estupinan: il Milan passa in vantaggio al 35' nel derby di Milano contro l'Inter!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Inter 1-0: il gol di Estupinan sblocca il derby! | Serie A News Diretta gol Serie A LIVE: Estupinan sblocca Milan Inter!Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo... Derby Milan-Inter, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A NewsSi sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Altri aggiornamenti su Milan Inter 1 0 il gol di Estupinan.... Temi più discussi: Milan-Inter, la diretta del derby da San Siro; Milan-Inter, c'è l'arbitro: il derby va a Daniele Doveri; Milan-Inter, arbitra Doveri: è il suo quinto derby di Milano, come sono andati gli altri; Milan-Inter, sarà Doveri l'arbitro del derby di domenica: i precedenti. LIVE Milan-Inter 0-0 Serie A 2025/2026: Luis Henrique cerca LeaoSerie A 2025/2026, 28a giornata. Cronaca minuto per minuto di Milan-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Serie A: in campo Milan-Inter 0-0 DIRETTAAlessandro Bastoni bersagliato dai fischi ad ogni pallone toccato nel derby di Milano. I tifosi del Milan non perdonano la simulazione del difensore nerazzurro contro la Juventus e stanno incessanteme ... ansa.it 36' GOL MILAN: Estupinan sblocca il derby #MilanInter 1-0 - facebook.com facebook #ACMilan 1-0 #Inter : Pervis Estupinan! #MilanInter #SerieA #DerbyMilano #SerieAEnilive #Calcio #DerbyDellaMadonnina x.com