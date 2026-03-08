Diretta gol Serie A LIVE | Estupinan sblocca Milan Inter!

Durante la 28ª giornata di Serie A, sono state disputate le partite tra Milan e Inter. Estupinan ha segnato il primo gol, sbloccando la partita. La cronaca delle gare include sintesi, risultati e moviola, offrendo un quadro completo degli eventi. La diretta live ha seguito ogni fase delle sfide, con aggiornamenti in tempo reale per gli appassionati di calcio.

Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Juventus, novità importanti su Vlahovic e Milik dopo l’allenamento odierno. Cos’è accaduto alla Continassa Roma, Gasperini furioso dopo la sconfitta col Genoa: «Rigore negato per mano di... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Estupinan sblocca Milan Inter! Diretta gol Serie A LIVE: primo gol di Fullkrug, si sblocca Milan LecceMateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Diretta gol Serie A LIVE: Como Milan 1-0, la sblocca Kempf!COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Una selezione di notizie su Milan Inter. Temi più discussi: Milan-Inter, la diretta del derby da San Siro; Serie A: Milan-Inter in campo domenica alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Milan-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Dove vedere l'Inter in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT. Milan-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Modric sfiora il golLa diretta live di Milan-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Milan – Inter Diretta Tv e Streaming Live Serie A 28° GiornataIl derby di Milano accende la domenica di Serie A: l’Inter arriva da capolista con 10 punti di vantaggio, mentre il Milan cerca una vittoria fondamentale per non perdere terreno nella lotta al titolo. stadiosport.it 36' GOL MILAN: Estupinan sblocca il derby #MilanInter 1-0 - facebook.com facebook #ACMilan 1-0 #Inter : Pervis Estupinan! #MilanInter #SerieA #DerbyMilano #SerieAEnilive #Calcio #DerbyDellaMadonnina x.com