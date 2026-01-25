Roma-Milan Curva Sud pronta | ecco le regole per la coreografia

Roma-Milan si avvicina all’Olimpico, con la Curva Sud pronta a proporre una coreografia in occasione della partita. Per garantire un ambiente ordinato e rispettoso, sono state stabilite alcune regole da seguire durante la manifestazione. Queste disposizioni mirano a favorire la buona riuscita dell’evento, mantenendo il rispetto delle normative e la sicurezza di tutti i presenti. Ecco le indicazioni principali per partecipare in modo corretto alla coreografia.

Clima da grandi notti all’Olimpico per Roma-Milan, sfida chiave nella corsa Champions. In vista del calcio d’inizio, la Curva Sud ha definito le modalità della coreografia che accompagnerà l’ingresso in campo delle squadre. Le indicazioni sono state diffuse attraverso il profilo social dell’avvocato Lorenzo Contucci. Ai tifosi viene chiesto di non spostare i cartoncini presenti sui seggiolini, di agevolare il passaggio dei volontari incaricati della distribuzione del materiale e di alzare i cartoncini solo al segnale, quando verrà esposta la bandiera dedicata ad Antonio De Falchi. Stop anche a iniziative non autorizzate: niente fumogeni, torce o sciarpe agitate durante la scenografia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

