Calciomercato Milan Maignan vicino al rinnovo ma c’è un ostacolo | ecco cosa manca | PM NEWS

Il calciomercato del Milan si avvicina a un passo dal rinnovo di Maignan, portiere fondamentale per la squadra. Sebbene l’accordo sia quasi definito, resta da risolvere un dettaglio con l’agente del giocatore. La situazione è in fase di finalizzazione, con l’obiettivo di garantire continuità al reparto portieri rossonero. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Maignan e le prossime mosse del club.
Importanti novità sul futuro di Mike Maignan con la maglia del Milan. Il rinnovo è praticamente ultimato, ma manca un dettaglio con l'agente. Ecco le ultime informazioni raccolte dalla nostra redazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
