Belmonte del Sannio cittadinanza onoraria al prefetto Franca Tancredi e all' imprenditore Michele Maria Biallo

Belmonte del Sannio ha deciso di conferire la Cittadinanza Onoraria al prefetto Franca Tancredi e all'imprenditore Michele Maria Biallo, come parte di un progetto volto a valorizzare il territorio e rafforzare l’identità locale. Questa iniziativa, promossa dal sindaco Enrico Borrelli, mira a creare un legame duraturo tra la comunità e figure di rilievo che hanno contribuito allo sviluppo e alla promozione culturale del Comune.

Il Comune molisano di Belmonte del Sannio, nell'ambito dell'iniziativa avviata nei mesi scorsi "di legare, come sottolinea il sindaco Enrico Borrelli, il proprio nome e l'intera Comunità a figure di prestigio, nell'auspicio di creare una significativa valorizzazione del territorio, insieme ad una promozione culturale e un rafforzamento dell'identità locale", annuncia il conferimento della Cittadinanza Onoraria a due personalità di altissimo rilievo. Si tratta di Franca Tancredi, Prefetto della Repubblica, "eccellentissimo Servitore dello Stato che ha saputo sempre combinare valentia e cultura a valori umani e sociali agendo con integrità, empatia e desiderio di contribuire positivamente alla crescita delle comunità" e di Michele Maria Biallo, " editore, imprenditore grafico di successo e con una notevole capacità nelle pubbliche relazioni, che ha coniugato l'antica arte della stampa ad una moderna visione d'impresa a favore di case reali, alti prelati e grandi aziende con i suoi stampati di pregio".

