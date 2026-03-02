Metro Linea 1 dal 2 al 5 marzo chiusura anticipata delle corse

Dal 2 al 5 marzo, le corse della Metro Linea 1 subiranno una chiusura anticipata. Le ultime partenze da Piscinola sono previste alle 20:48, mentre da Centro Direzionale alle 21:16. Questa modifica riguarda tutte le corse di quei giorni e serve a permettere verifiche e interventi di manutenzione sulla linea.

Ultime partenze della Linea 1 da Piscinola alle 20:48 e da Centro Direzionale alle 21:16 per consentire verifiche e manutenzione in linea. ANM comunica che da lunedì 2 a giovedì 5 marzo 2026 la Metro Linea 1 anticiperà l'orario di chiusura. Il provvedimento si rende necessario per consentire attività di verifica e manutenzione lungo la linea, oltre a prove sul materiale rotabile. La modifica temporanea del servizio resterà in vigore per quattro giorni, dal 2 al 5 marzo compresi. Per ulteriori informazioni è attivo il contact center ANM al numero verde 800 639525.