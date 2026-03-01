Per domenica primo marzo 2026 in Campania, le previsioni indicano nubi sparse alternate a qualche schiarita, con nessuna pioggia prevista. A Avellino, il cielo si manterrà così per tutta la giornata senza particolari variazioni. Le condizioni atmosferiche resteranno stabili, senza eventi meteorologici significativi lungo la regione.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica primo marzo 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2761m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2747m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per domenica primo marzo 2026

