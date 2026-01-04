Ecco le previsioni meteo per la Campania domenica 4 gennaio 2026. La giornata si caratterizza per cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con possibili deboli piogge nel pomeriggio, in particolare ad Avellino, dove sono previsti circa 3 mm di precipitazioni. Si consiglia di consultare le condizioni aggiornate prima di programmare attività all’aperto.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 4 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2365m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2293m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per domenica 4 gennaio 2026

