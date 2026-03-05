MERCEDES-BENZ lancia la nuova CLA Hybrid

Mercedes-Benz ha presentato la nuova versione della CLA Hybrid, dotata di un sistema a 48 volt. La casa automobilistica ha deciso di inserire questa versione nella gamma, affiancandola alla variante completamente elettrica. La novità si inserisce in un aggiornamento della linea CLA, con l’obiettivo di ampliare le opzioni disponibili per i consumatori. La presentazione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

(Adnkronos) – Mercedes-Benz amplia la nuova famiglia CLA introducendo la versione hybrid a 48 volt, che si affianca alla variante 100% elettrica e segna un passaggio strategico nella gamma della Stella. L’ibrido benzina di nuova generazione è progettato per offrire consumi, prestazioni e costi di gestione paragonabili ai tradizionali Diesel del marchio in questo segmento. Al centro della nuova proposta tecnologica c’è un inedito motore quattro cilindri turbo da 1,5 litri, completamente elettrificato, abbinato a una trasmissione a doppia frizione a otto rapporti con motore elettrico integrato e a una batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh alimentata da un sistema a 48 volt. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

