Roma Capitale celebra il Giorno della Memoria 2026 con un calendario di iniziative dedicate alla memoria e alla riflessione. Attraverso incontri, proiezioni, concerti, spettacoli teatrali, percorsi e mostre, si intende promuovere una comprensione approfondita degli eventi storici e sensibilizzare sulle tematiche della memoria. Un’occasione per ricordare e riflettere sull’importanza di preservare il passato per costruire un futuro consapevole.

Memoria genera Futuro Le iniziative di Roma Capitale per il Giorno della Memoria 2026 Incontri, proiezioni, concerti, spettacoli teatrali, percorsi, mostre. Oltre 40 appuntamenti per riaffermare il valore della memoria. Tante iniziative in diversi spazi culturali diffusi in tutta la città, dedicate in particolare alle nuove generazioni Oltre 40 appuntamenti per non dimenticare. In occasione del Giorno della Memoria 2026, un percorso capillare che attraversa l’intera città per parlare in particolare alle nuove generazioni e mantenere viva la voce dei testimoni. Torna anche quest’anno Memoria genera Futuro, il palinsesto di eventi di Roma Capitale che fino al 5 febbraio intende onorare le vittime della Shoah ma anche Sinti e Rom, omosessuali, Testimoni di Geova, militari e oppositrici e oppositori del fascismo e del nazismo di tutta Europa, perseguitati, imprigionati e uccisi nei lager nazisti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Giorno della Memoria 2026, le iniziative in programmaIn occasione del Giorno della Memoria 2026, che ricorda l’ottantunesimo anniversario della liberazione di Auschwitz, il Comune di Parma organizza una serie di iniziative per mantenere viva la memoria e riflettere sul passato.

Il Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della MemoriaA Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria.

