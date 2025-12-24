Natale a Catania nuove iniziative ed eventi speciali con videomapping su Palazzo degli Elefanti
Il cartellone “Natale a Catania” promosso dall’amministrazione Trantino si arricchisce, dal 25 al 29 dicembre, di nuove iniziative ed eventi speciali, a partire dal videomapping su Palazzo degli Elefanti dal titolo “Pietra Canta. La leggenda di Eliodoro e il Liotru”. Da giovedì a domenica il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: "Pietra Canta": quattro giorni di videomapping al Palazzo degli Elefanti per celebrare la storia di Catania
Leggi anche: Palazzo Moroni si prepara al Natale tra arte, sapori e iniziative speciali
Natale a Catania: dal 16 al 22 dicembre nuovi appuntamenti all’insegna della tradizione; Natale a Catania 2025: eventi e concerti dal 16 al 22 dicembre; NATALE DI SOLIDARIETÀ, GLI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO INCONTRANO I BAMBINI RICOVERATI NELL’OSPEDALE “GRAVINA” DI CALTAGIRONE - Questura di Catania | Polizia di Stato; UCI Cinemas Catania, Natale e Capodanno all’insegna di iniziative per tutta la famiglia.
"Natale a Catania", nuove iniziative ed eventi speciali con videomapping su Palazzo degli Elefanti - Da giovedì a domenica il Palazzo di città farà da straordinario sfondo a racconti di luce, proiezioni tematiche previste ogni trenta minuti dalle ore 17. cataniatoday.it
Catania, centri commerciali aperti a Natale: dove fare shopping durante le feste - Scopri tutti i centri commerciali aperti a Catania e provincia per Natale 2025 con orari e consigli per lo shopping dell’ultimo minuto. catania.liveuniversity.it
Catania, mercatini di Natale: oltre centomila presenze - Catania, tra sabato e domenica, nelle vie del centro storico, oltre centomila visitatori. catania.liveuniversity.it
In questa stagione, Catania si veste di luce. I mercatini di Natale animano ogni passo, tra profumi di spezie, artigianato locale e voci che scaldano il cuore. Lungo Via Etnea, le luci scorrono come un filo dorato che guida lo sguardo verso l’Etna e accompagna i - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.