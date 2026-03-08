Meloni | Non vogliamo far parte del conflitto evitiamo l’escalation L' azione diplomatica con Macron Merz e Starmer

Il governo ha annunciato l'evacuazione del personale civile italiano non essenziale dal Libano, in risposta alla situazione di instabilità nella regione. Contestualmente, sono state avviate consultazioni diplomatiche con i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito per coordinare le prossime mosse. La premier ha ribadito la volontà di evitare un'escalation e ha sottolineato l'importanza di mantenere una linea diplomatica stabile.

Passano i giorni, ma la premessa non cambia: «L’Italia non è in guerra e non intende far parte del conflitto». E poi: «Con Francia, Germania e Regno Unito abbiamo promosso un coordinamento per rafforzare l’azione diplomatica: lavoriamo per evitare una ulteriore escalation. Siamo in contatto con tutti i Paesi della Regione». Alle otto di sera Giorgia Meloni posta un breve videomessaggio sui social. Calibra le parole per rassicurare e per lanciare un assist alle opposizioni sulle accise. Con la consapevolezza di quanto questa sia «una fase difficile». Sarà che il contesto è arcinoto, ma Meloni non cita l’Iran né tantomeno l’America di Trump. Al contrario si sofferma sul formato E-4, battezzato ieri l’altro per questa crisi, con gli «altri grandi Paesi europei». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

