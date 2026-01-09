Meloni annuncia un Piano casa Italia | siamo alla propaganda spicciola ecco perché

Il Piano casa Italia annunciato da Meloni ha suscitato diverse opinioni, evidenziando come alcune iniziative possano sembrare più di propaganda che di reale efficacia. Nel frattempo, il Fio-Psd ha diffuso dati sulla cosiddetta “strage invisibile” delle persone senza fissa dimora, prevista per il 2025. Questi aspetti riflettono le sfide sociali e le politiche pubbliche attuali, richiedendo analisi approfondite e risposte concrete.

Fio- Psd ha recentemente reso noto i dati relativi a quella che viene definita "la strage invisibile" quella delle persone senza fissa dimora relativa al 2025. Dati terribili sui quali il Fatto Quotidiano ha già pubblicato un esauriente articolo nei giorni scorsi. Se nel corso del 2025 sono morte 414 persone senza dimora il 2026 non si è aperto con una inversione di tendenza, anzi, anche il 2026 non nasce sotto auspici migliori, nei primi 5 giorni dell'anno sono morti 10 senza fissa dimora di età tra dai 25 anni ai 70. Questi primi morti si sono registrati 3 in Lombardia, 2 in Toscana, 1 rispettivamente in Abruzzo, Puglia, Campania, Lazio e Veneto.

Piano casa, l’annuncio di Meloni: «Centomila alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni» - La presidente del Consiglio annuncia la presentazione del Piano casa, per il quale sta lavorando con Salvini, «nelle prossime settimane»: ecco cosa ci sarà ... corriere.it

Meloni "In arrivo il Piano Casa contro l'emergenza abitativa" - Sull'emergenza abitativa "siamo in dirittura d'arrivo con la presentazione del Piano casa: è un progetto molto ampio, al quale stiamo lavorando insieme al Ministro Salvini - msn.com

Vittoria del Governo Meloni a Bruxelles! La Commissione UE annuncia 45 miliardi aggiuntivi per la PAC dal 2028. Una risposta concreta alle istanze portate avanti con determinazione dal gruppo Ecr,dal Presidente @GiorgiaMeloni , dal Ministro @Frances x.com

La politica del governo Meloni si sta rivelando per quello che è: una propaganda continua, un gigantesco specchio per le allodole. Dietro gli slogan e le pochissime conferenze stampa dove si annuncia di fare la storia, si nasconde una realtà fatta di fallimenti, - facebook.com facebook

