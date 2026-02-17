Meloni furiosa coi giudici | Impediscono l’espulsione di un clandestino con 23 condanne e ci chiedono pure i danni – Il video

Giorgia Meloni si infuria contro i giudici perché bloccano l’espulsione di un uomo con 23 condanne e le chiedono anche i danni. La presidente del Consiglio ha pubblicato un video in cui si mostra arrabbiata, accusando i magistrati di ostacolare le sue misure contro l’immigrazione irregolare. La scena si è svolta pochi giorni dopo che le autorità avevano cercato di allontanare il migrante dal territorio, ma sono state fermate dai giudici con un’ordinanza. Meloni ha dichiarato che questa situazione rallenta il suo impegno a garantire sicurezza e ordine pubblico.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a scagliarsi contro i giudici, per lo meno quelli “rei” di intralciare il suo lavoro di lotta all’immigrazione clandestina e a crimini connessi. Lo fa denunciando con un video sui social un nuovo contenzioso tra governo e magistratura attorno a un caso di cronaca. «Un cittadino algerino irregolare in Italia, che ha alle spalle 23 condanne, tra le quali lesioni per aver picchiato una donna a calci e pugni, non potrà essere trattenuto in un CPR né trasferito nel centro di Albania per il rimpatrio. Per lui alcuni giudici hanno stabilito addirittura non solo che non ci sarà un’espulsione, ma che il Ministero dell’Interno dovrà risarcirlo con 700 euro per aver tentato di far rispettare un provvedimento di espulsione», riferisce la premier.🔗 Leggi su Open.online

Rimpatri bloccati: Meloni denuncia ostacoli giudiziari e un caso di cittadino algerino con 23 condanne non espellibile.Giorgia Meloni denuncia che alcuni ostacoli giudiziari impediscono i rimpatri, citando il caso di un cittadino algerino con 23 condanne che non può essere espulso.

Inter-Juve, ci rimette solo Kalulu: espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalificaDurante il derby tra Inter e Juventus, Kalulu ha subito un'espulsione ingiusta che potrebbe portare a una sospensione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.