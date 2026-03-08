Meloni avverte | Aumenterò le tasse a chi specula sui prezzi delle bollette

Il premier ha dichiarato che intende aumentare le tasse alle aziende che speculano sui prezzi delle bollette. Ha inoltre consigliato prudenza ai cittadini, sottolineando che, se dovesse individuare comportamenti di questo tipo, agirà per tassare le aziende coinvolte e rimborsare gli utenti. La misura sarebbe una risposta a possibili atteggiamenti di speculazione sui costi energetici.

La premier a Fuori dal coro, su Retequattro: "Consiglio a tutti prudenza". E sul quadro geopolitico: "Sono saltate le regole del diritto internazionale" "Consiglio a tutti prudenza, non escludo, quando dovessi avere evidenza di atteggiamenti speculativi, di aumentare le tasse alle aziende responsabili e di rimettere i soldi sulle bollette". È un avvertimento quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che sembra confermare l'atteggiamento del governo in caso di eventuali manovre distorsive sui prezzi dell'energia.