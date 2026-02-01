Riforma giustizia restano le distanze governo-giudici Le toghe | PunitivaNordio | Nessuna perse

La tensione tra il governo e i giudici resta alta. Le toghe definiscono la riforma punitiva, mentre Nordio ribadisce che non ci sono sanzioni personali. La discussione si fa sempre più accesa e nessuno sembra disposto a fare passi indietro.

La riforma della giustizia, al centro del dibattito politico e istituzionale, ha scatenato una crescente tensione tra il governo e la magistratura. A pochi mesi dal referendum costituzionale che dovrà decidere sul futuro del sistema giudiziario, le istituzioni di Palazzo di Giustizia hanno manifestato preoccupazione crescente, definendo la riforma “punitiva” e priva di fondamento operativo. Il clima si è surriscaldato in diverse città italiane, da Milano a Palermo, da Napoli a Roma, dove i presidenti di corte e i procuratori generali hanno ribadito che l’innovazione non risolve le criticità strutturali del sistema, come il sovraffollamento degli uffici, la carenza di personale e i ritardi cronici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma giustizia, restano le distanze governo-giudici. Le toghe: «Punitiva».Nordio: «Nessuna perse

Approfondimenti su Riforma Giustizia

La magistratura italiana si schiera contro la riforma annunciata dal governo.

Il ministro della Giustizia Nordio smentisce le critiche sulla riforma e ribadisce che il governo non vuole mettere sotto controllo la magistratura.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Riforma della giustizia, scontro finale tra politica e toghe - Re Start 30/10/2025

Ultime notizie su Riforma Giustizia

Argomenti discussi: Riforma giustizia, restano le distanze governo-giudici. Le toghe: Punitiva. Nordio: Nessuna persecuzione; La riforma della giustizia non farà funzionare i centri in Albania; Referendum giustizia: le ragioni del Sì; Referendum giustizia, Cacciari boccia la riforma: Riforma ‘cagnara’, è fumo negli occhi.

Riforma giustizia, restano le distanze governo-giudici. Le toghe: «Punitiva». Nordio: «Nessuna persecuzione»L'allarme per le forze insufficienti e le carenze nei palazzi di giustizia, sembra quasi passare in secondo piano, sebbene resti un'emergenza perenne e atavica. Il tema ora è ... ilgazzettino.it

Riforma della giustizia, scontro aperto tra Nordio e magistratura a cinquanta giorni dal referendumAll’Anno giudiziario di Milano il ministro Nordio respinge le accuse di attacco alle toghe. Critiche da giudici e pm, mentre il dibattito sul referendum accende istituzioni e piazze ... rtl.it

Favorevoli e contrari alla Riforma della Giustizia, e le posizioni differenti sul “Sì” e il “No” al referendum del 22 e 23 marzo - facebook.com facebook

Curiose le parole del primo presidente della Cassazione: la riforma della giustizia renderebbe il pm autoreferenziale. Ma è ciò che accade oggi, con pm irresponsabili, potentissimi, protetti dalle correnti, complici del processo mediatico. Più status quo = più aut x.com