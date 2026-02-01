Riforma giustizia restano le distanze governo-giudici Le toghe | PunitivaNordio | Nessuna perse

La tensione tra il governo e i giudici resta alta. Le toghe definiscono la riforma punitiva, mentre Nordio ribadisce che non ci sono sanzioni personali. La discussione si fa sempre più accesa e nessuno sembra disposto a fare passi indietro.

La riforma della giustizia, al centro del dibattito politico e istituzionale, ha scatenato una crescente tensione tra il governo e la magistratura. A pochi mesi dal referendum costituzionale che dovrà decidere sul futuro del sistema giudiziario, le istituzioni di Palazzo di Giustizia hanno manifestato preoccupazione crescente, definendo la riforma “punitiva” e priva di fondamento operativo. Il clima si è surriscaldato in diverse città italiane, da Milano a Palermo, da Napoli a Roma, dove i presidenti di corte e i procuratori generali hanno ribadito che l’innovazione non risolve le criticità strutturali del sistema, come il sovraffollamento degli uffici, la carenza di personale e i ritardi cronici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

