Da Vivaldi ai Queen | Antonio Rolfini e Simone Montanari in concerto con Melodies

Questa sera alla Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, il pubblico si prepara a un concerto speciale. Antonio Rolfini al pianoforte e Simone Montanari al violoncello portano in scena

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) La Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna invita il pubblico ad assistere, giovedì 5 febbraio, a "Melodies", un viaggio attraverso secoli e generi musicali, interpretato al pianoforte da Antonio Rolfini e al violoncello da Simone Montanari. Il concerto propone arrangiamenti originali firmati da Rolfini, con un repertorio che spazia tra epoche e stili. Si apre con intramontabili pagine barocche come l’Ave Maria di Caccini, il Largo dalle Quattro stagioni di Vivaldi e il celebre Canone di Pachelbel, per approdare alle colonne sonore del Novecento – tra cui Fratello sole sorella luna di Riz Ortolani, Vocalise di Wojciech Kilar e L’ultimo dei Mohicani di Trevor Jones.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Vivaldi Queen

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Vivaldi Queen

Argomenti discussi: Clash, da Vivaldi a AC/DC: il concerto che riunisce musica classica e rock alla Salle Gaveau.

Da Vivaldi ai Queen: Chioggia applaude il viaggio musicale di Rolfini e MontanariCHIOGGIA – Domenica 4 gennaio, alle ore 17.00, l’auditorium San Nicolò di Chioggia ha ospitato un concerto di straordinario fascino dal titolo Melodies, con protagonisti il pianista Antonio Rolfini ... nordest24.it

Musica da Vivaldi ai Led Zeppelin I CelloPlay Quartet in concertoCon l’esibizione dei CelloPlay Quartet, questa sera alle 21, si avvicina la conclusione della kermesse Concerti a San Domenico nel fresco auditorium a cielo aperto incorniciato nel chiostro ... lanazione.it

Tutto è pronto a FERRARA per il Concerto di STASERA a favore di ANT: 'MELODIES' del Maestro Antonio Rolfini, che si terrà presso il Circolo Negozianti (Palazzo Roverella, corso Giovecca 47). Il Maestro Rolfini si esibirà in piacevolissimi brani classici e m - facebook.com facebook