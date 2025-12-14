Il comitato Besta di Bologna si oppone alla proposta di realizzare un Museo dei bambini al Pilastro, annunciando una protesta pubblica prevista per martedì pomeriggio. L'iniziativa mira a sensibilizzare la comunità riguardo al progetto, invitando i cittadini a informarsi e a partecipare al presidio per esprimere il loro dissenso.

© Ilrestodelcarlino.it - ‘No al Museo dei bambini, sì al parco’, scatta la protesta del comitato Besta al Pilastro

Bologna, 14 dicembre 2025 – Museo dei bambini al Pilastro, scatta la protesta. Il comitato Besta scenderà in strada con un presidio, martedì pomeriggio, e invita tutti i cittadini a informarsi sul nuovo progetto. ‘No al Muba, sì al parco’, lo slogan che anima la mobilitazione. “Basta consumo di suolo, basta cemento nei parchi. Il Comune vuole costruire un museo nel parco Mitilini Stefanini Moneta, al posto di prato e alberi ci sarà un edificio di tre piani di cemento. Andiamo tutti a far sentire la nostra voce di cittadini”. L’appuntamento è per martedì alle 18 al centro commerciale di via Pirandello. Ilrestodelcarlino.it

