Medio Oriente raggiunta l' intesa sul successore di Khamenei | è il figlio Mojtaba Trump | senza la nostra approvazione la Guida Suprema durerà poco

In Medio Oriente, si è raggiunto un accordo sulla nomina del successore di Khamenei, che sarà il figlio Mojtaba. Trump ha affermato che senza l’approvazione degli Stati Uniti, la durata della Guida Suprema sarà limitata. Il conflitto nella regione prosegue con un nono giorno di attacchi e dichiarazioni che aumentano la tensione generale.

Il conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione. L’ Iran ha affermato di essere pronto a sostenere il confronto militare ancora a lungo. «Le forze armate della Repubblica islamica dell’Iran sono in grado di continuare almeno sei mesi di intensa guerra al ritmo attuale delle operazioni», ha dichiarato Ali Mohammad Naini, portavoce del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, citato dall’agenzia Fars. Raggiunta l'intesa sul successore di Khamenei Un consenso della maggioranza sulla successione della Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei «è stato più o meno raggiunto": lo ha annunciato l'Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, membro dell’Assemblea degli Esperti, riferisce Mehr. 🔗 Leggi su Feedpress.me

