Iran la nuova Guida Suprema è il figlio di Khamenei Trump avverte | Senza nostra approvazione durerà poco Forze speciali Usa nei siti nucleari di Teheran

In Iran, la nuova Guida Suprema è il figlio del precedente leader, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il regime iraniano non durerà a lungo senza il consenso di Washington. Intanto, forze speciali statunitensi sono intervenute in alcuni siti nucleari di Teheran. Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran si sta intensificando con bombardamenti e attacchi missilistici su più fronti.

Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua a intensificarsi con bombardamenti e attacchi missilistici su più fronti. Nelle ultime ore Israele e gli Stati Uniti hanno colpito numerose infrastrutture militari ed energetiche in Iran, tra cui depositi di carburante, siti industriali e installazioni nella provincia di Isfahan e nella città di Najafabad, con decine di morti. Secondo il ministero della Sanità iraniano, il bilancio complessivo degli attacchi ha superato i 1.200 morti e i 10mila feriti, mentre la Mezzaluna Rossa parla di quasi 10mila edifici civili distrutti. Gli attacchi alle strutture petrolifere hanno provocato enormi incendi e una densa nube di fumo su Teheran, con le autorità che hanno avvertito la popolazione del rischio di piogge acide e invitato i cittadini a restare in casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Iran,“È un Khamenei il nuovo leader”. Trump avverte: “Senza nostra approvazione durerà poco”. Forze speciali Usa nei siti nucleari di TeheranIl conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua a intensificarsi con bombardamenti e attacchi missilistici su più fronti.

Iran, Trump: ‘senza nostra approvazione la Guida Suprema durerà poco’NEW YORK, 08 MAR – La guida suprema iraniana “dovrà ottenere la nostra approvazione.

