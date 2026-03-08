Medio Oriente raggiunta l' intesa sul successore di Khamenei Trump | senza la nostra approvazione la Guida Suprema durerà poco

In Medio Oriente si è raggiunta un’intesa sul successore di Khamenei, mentre un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che senza il loro consenso la Guida Suprema avrà una vita breve. Il conflitto nella regione prosegue con un nono giorno di attacchi e dichiarazioni che aumentano la tensione tra le parti coinvolte. La situazione rimane caratterizzata da una forte instabilità e da continui scontri.

Il conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione. L’ Iran ha affermato di essere pronto a sostenere il confronto militare ancora a lungo. «Le forze armate della Repubblica islamica dell’Iran sono in grado di continuare almeno sei mesi di intensa guerra al ritmo attuale delle operazioni», ha dichiarato Ali Mohammad Naini, portavoce del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, citato dall’agenzia Fars. Raggiunta l'intesa sul successore di Khamenei Un consenso della maggioranza sulla successione della Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei «è stato più o meno raggiunto": lo ha annunciato l'Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, membro dell’Assemblea degli Esperti, riferisce Mehr. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La guida suprema iraniana "dovrà ottenere la nostra approvazione.

Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua a intensificarsi con bombardamenti e attacchi missilistici su più fronti.

