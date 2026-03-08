Nelle vicinanze dell’ambasciata americana a Oslo si è verificata un’esplosione che ha attirato l’attenzione nella capitale norvegese. L’incidente non ha provocato feriti e l’area è stata messa sotto controllo con una zona blindata. La polizia ha avviato le verifiche necessarie per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessuna altra informazione è stata ancora comunicata ufficialmente.

Una forte esplosione è stata udita nelle vicinanze dell’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo, in Norvegia. A riferirlo sono le autorità locali, che hanno immediatamente attivato le procedure di sicurezza e disposto un significativo rafforzamento dei controlli nell’area diplomatica della capitale. Secondo quanto comunicato dalla polizia norvegese, non si registrano feriti. Tuttavia, l’episodio ha fatto scattare l’allerta massima nella zona, con l’area attorno alla sede diplomatica rapidamente isolata e presidiata dalle forze dell’ordine. Il comandante della polizia, Michael Delmer, ha spiegato all’emittente pubblica NRK che l’esplosione ha interessato l’ingresso della sezione consolare dell’ambasciata statunitense. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Medio Oriente. Esplosione nei pressi dell’ambasciata americana a Oslo: nessun ferito, area blindata

