La portaerei americana USS Lincoln è arrivata in Medio Oriente

La portaerei americana USS Abraham Lincoln è giunta nel Medio Oriente, secondo quanto comunicato dal Pentagono. Questa presenza rafforza la presenza militare statunitense nella regione in un contesto di crescenti tensioni con l’Iran. L’arrivo della nave sottolinea l’attenzione degli Stati Uniti sulla stabilità e sulla sicurezza nell’area, in un momento di potenziali sviluppi geopolitici.

Il gruppo d’attacco della portaerei USS Abraham Lincoln è arrivato in Medio Oriente. Lo ha reso noto il Pentagono: gli Stati Uniti, in un momento di forti tensioni con l’ Iran, hanno notevolmente aumentato la potenza di fuoco nell’area. La Lincoln e le navi di accompagnamento «sono attualmente dispiegate in Medio Oriente per promuovere la sicurezza e la stabilità regionale», si legge in un post su X del Comando Centrale degli Stati Uniti. Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il Pentagono ha comunicato il trasferimento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente.

