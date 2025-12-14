Domenico Attinà morto nell' incidente sulla Monti Lepini Era uno stimato medico
Domenico Attinà, noto anche come Mimmo, è deceduto in un incidente stradale avvenuto ieri a Giuliano di Roma, davanti al ristorante “Il laghetto”. Stimato medico, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale.
Si chiama Domenico Attinà, anche conosciuto come Mimmo, l'uomo che nella giornata di ieri ha perso la vita in un incidente stradale a Giuliano di Roma, davanti al ristorante “Il laghetto”. Un'auto proveniente dalla parte opposta, dopo un sorpasso, lo ha travolto. Fatale l'impatto per Domenico. Frosinonetoday.it
Incidente in Ciociaria, morto il dottor Domenico “Mimmo” Attinà: aveva 78 anni. Gravissimo un consigliere comunale - L’uomo che ha perso la vita nello scontro sulla Monti Lepini si chiamava Domenico Attinà. fanpage.it