Domenico Attinà morto nell' incidente sulla Monti Lepini Era uno stimato medico

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenico Attinà, noto anche come Mimmo, è deceduto in un incidente stradale avvenuto ieri a Giuliano di Roma, davanti al ristorante “Il laghetto”. Stimato medico, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale.

Si chiama Domenico Attinà, anche conosciuto come Mimmo, l'uomo che nella giornata di ieri ha perso la vita in un incidente stradale a Giuliano di Roma, davanti al ristorante “Il laghetto”. Un'auto proveniente dalla parte opposta, dopo un sorpasso, lo ha travolto. Fatale l'impatto per Domenico. Frosinonetoday.it

