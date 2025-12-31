Morto il papà di Lino Guanciale chi era e cosa faceva Clelio medico stimato in Abruzzo

È deceduto Clelio Guanciale, stimato medico di famiglia e padre dell’attore Lino Guanciale, a 78 anni. Figura conosciuta e apprezzata nelle comunità di Avezzano e Collelongo, Clelio era riconosciuto per il suo impegno professionale e il ruolo di riferimento nel territorio abruzzese. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra familiari, amici e cittadini, mantenendo vivo il ricordo di un professionista apprezzato e rispettato.

Addio a Clelio Guanciale medico di famiglia e padre dell'attore scomparso a 78 anni il ricordo delle comunità di Avezzano e Collelongo Lino Guanciale in lutto si è spento Clelio il padre, medico di famiglia molto conosciuto e rispettato, aveva 78 anni. La notizia, diffusa inizialmente dalle cronache locali, si è rapidamente estesa in Abruzzo.

Terribile lutto per Lino Guanciale: fan e colleghi si stringono nel dolore - Grave perdita per l'attore abruzzese: morto il padre Clelio Guanciale, medico molto stimato: aveva 78 anni. notizie.it

Lutto per Lino Guanciale, morto il papà Clelio: “Sperava che facessi il medico” - È morto a 78 anni Clelio Guanciale, storico medico di Avezzano e padre dell'attore Lino Guanciale. msn.com

Lutto per Lino Guanciale, è morto papà Clelio: aveva 78 anni x.com

Grave lutto per Lino Guanciale. È morto il padre - facebook.com facebook

