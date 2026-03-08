Mauro Ermanno Giovanardi | in arrivo E poi scegliere con cura le parole

Il cantante Mauro Ermanno Giovanardi annuncia l’uscita del suo nuovo album, intitolato “E poi scegliere con cura le parole”, previsto per il 20 marzo e distribuito dalla label Woodworm. La notizia arriva direttamente dal suo account ufficiale, accompagnata da una foto di Silva Rotelli. Il progetto discografico rappresenta il suo primo lavoro dopo un periodo di attesa.

foto di Silva Rotelli MILANO – Il 20 marzo Mauro Ermanno Giovanardi torna con un nuovo album, “E poi scegliere con cura le parole”, pubblicato da Woodworm Label. Si tratta di un lavoro atteso e meditato a lungo, un disco che mette al centro la voce e il peso delle parole, ma anche il valore dei silenzi. Il progetto si presenta come un viaggio intimo tra racconto e canzone, in cui ogni frase sembra essere stata scelta e calibrata con attenzione, come suggerisce lo stesso titolo. Prima di arrivare alla pubblicazione completa, il disco ha iniziato a farsi ascoltare già dal 30 gennaio con l’uscita di un mini ep di quattro brani intitolato “A tutti i costi”, che ha anticipato l’atmosfera dell’album insieme ai singoli “Veloce” e “Anni zero“. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Mauro Ermanno Giovanardi, il nuovo album è E poi scegliere con cura le parole

Mauro Ermmano Giovanardi sceglie con cura le parole per il nuovo disco

