Mauro Ermanno Giovanardi il nuovo album è E poi scegliere con cura le parole

Mauro Ermanno Giovanardi ha annunciato l'uscita del suo nuovo album intitolato E poi scegliere con cura le parole. Il cantante ha anche comunicato le date in cui si esibirà dal vivo per presentare il progetto. L'album rappresenta il suo ultimo lavoro discografico e le prime date dei concerti sono state rese note.

Mauro Ermanno Giovanardi sta per pubblicare il nuovo album E poi scegliere con cura le parole, le prime date live. Uscirà il 20 marzo il nuovo album di Mauro Ermanno Giovanardi, E poi scegliere con cura le parole (Woodworm Label), preordinabile in CD e LP. Prima di svelarsi completamente il 20 marzo, questo album ha cominciato a farsi ascoltare dal 30 gennaio, con la pubblicazione di un mini EP di 4 brani, e dei singoli Veloce e Anni Zero. Il titolo dell’EP è A tutti i costi e anticipa un viaggio pensato, soppesato e profondamente esistenzialista, ma attraversato da una leggerezza consapevole. Un lavoro che prende forma, prima di tutto, nella sua costruzione sonora. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Dotato di una voce unica, profonda, calda e coinvolgente, Giovanardi ha il dono di accarezzare tutte canzoni che attraverso la sua voce e la sua...

