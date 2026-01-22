Mauro Ermmano Giovanardi sceglie con cura le parole per il nuovo disco

Mauro Ermanno Giovanardi, artista noto per la sua voce profonda e calda, presenta il suo nuovo album. Con attenzione e cura nella scelta delle parole, il cantautore italiano interpreta ogni brano con sensibilità e autenticità, offrendo un ascolto intimo e coinvolgente. La sua capacità di comunicare emozioni attraverso la musica rende questo lavoro una testimonianza sincera della sua arte e passione.

Dotato di una voce unica, profonda, calda e coinvolgente, Giovanardi ha il dono di accarezzare tutte canzoni che attraverso la sua voce e la sua fisicità arrivano al cuore. Ed è lui che ha scritto una delle più belle canzoni d'amore ambientate nella nostra città, Nel centro di Milano; oltre.

