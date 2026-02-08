Ewen Costiou trionfa all' Etoile de Bessèges | doppio successo nella tappa finale e nella classifica generale

Ewen Costiou ha conquistato l’Etoile de Bessèges 2026. Ha vinto sia nella tappa finale contro il tempo sia nella classifica generale, dimostrando una grande tenuta e determinazione. La gara si è chiusa con un risultato che premia il suo talento e il suo impegno durante tutta la corsa.

Una prestazione di rilievo ha caratterizzato l'Etoile de Bessèges 2026, con l'ultima tappa disputata in cronometro che ha definito sia il risultato di giornata sia la classifica generale. Il percorso di 10,2 km, da Alès all'arrivo di L'Hermitage, ha richiesto precisione e resistenza, mettendo in luce la capacità di interpretare al meglio il tempo contro il tempo. Il tempo dell'azione è stato fissato da Ewen Costiou, atleta della Groupama – FDJ United, che ha fermato il cronometro a 14'57"29. Il margine su Maxime Decomble è stato di 5"25, con il corridore transalpino Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team) giunto al terzo posto a +6"53.

