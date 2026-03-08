Mastrosimone | 163 kg e il quarto posto che accende Caltanissetta

Il giovane atleta Francesco Mastrosimone ha conquistato il quarto posto ai campionati italiani di sollevamento pesi Under 17, che si sono svolti a Roma. Con un peso di 163 kg, la sua prestazione ha attirato l’attenzione nella competizione. La gara si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti da diverse regioni italiane.

Il giovane atleta Francesco Mastrosimone ha ottenuto un quarto posto ai campionati italiani di sollevamento pesi Under 17 svoltisi a Roma. Rappresentante della sezione giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Caltanissetta, l'atleta ha sollevato complessivamente 163 chilogrammi tra strappo e slancio. Questo risultato arriva nel contesto dei Campionati Nazionali tenuti nella capitale, dove il giovane nisseno si è avvicinato al podio senza però raggiungerlo. L'impresa è stata realizzata sotto la guida dell'istruttore Mirco Scarantino, confermando le potenzialità del talentuoso atleta in ascesa.