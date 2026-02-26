VALSA GROUP MODENA 3 RANA VERONA 1 (25-23 22-25 26-24 25-21) Modena: Buchegger 13, Tizi-Oualou 4, Davyskiba 13, Porro 15, Sanguinetti 11, Mati 8, Perry (L), Ikhbayri 1, Giraudo, Massari, Bento ne, Denina ne, Tauletta ne, Federici (L2) ne. All. Giuliani. Verona: Gironi 13, Planinsic, Sani 19, Mozic 4, Nedeljkovic 11, Vitelli, D’Amico (L), Cortesia 4, Glatz 5, Valbusa, Bonisoli, Christenson ne. All. Soli. Arbitri: Curto e Pozzato. Note: spettatori 3893. Durata set: 26’, 29’, 30’, 27’. Tot: 1h52. Modena: ace 10, bs 28, muri 9, errori totali 37. Verona: ace 6, bs 27, muri 4, errori totali 33. È il 25-19 di Padova nel quarto set contro Piacenza, mentre a Modena si giocano gli scambi di metà quarto set, a dare alla Valsa Group la matematica certezza del quarto posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valsa Che grinta, quarto posto confermato

Valsa Group, una vittoria che dà fiducia. Cuneo ko, quarto posto in cassaforteCi sono voluti diciotto anni perché Modena riuscisse a vendicare la sconfitta nell’ultimo boxing day giocato contro Cuneo, il 26 dicembre 2007.

Valsa Group Un ruggito per il quarto postoMissione compiuta: Modena fa valere di nuovo la legge del PalaPanini e mantiene il quarto posto, in una giornata nella quale le sue dirette rivali in...

Discussioni sull' argomento Valsa Che grinta, quarto posto confermato; Perry e gli ultimi step della Valsa: Quarto posto? Ora non pensiamoci.

Perry e gli ultimi step della Valsa: Quarto posto? Ora non pensiamociVolley SuperLega Il libero legge le due ’finali’ che attendono i gialli di coach Giuliani verso i playoff Grottazzolina già retrocessa, nulla da perdere. Per questo dovremo restare molto concetrati. ilrestodelcarlino.it

Valsa, grinta Tizi-Oualou: Classifica? Non pensiamociOrmai in un perfetto italiano, è Amir Tizi-Oualou a fare le carte a un girone d’andata nel quale Modena ha prima sofferto e poi stupito, chiudendo al quinto posto ma molto vicina alle prime della ... ilrestodelcarlino.it

