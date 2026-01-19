Allegri vola basso | L' obiettivo resta il quarto posto Poi un applauso | Che bravo Jashari

Allegri si mantiene concentrato sulla qualificazione in Champions, sottolineando che il quarto posto rimane il principale obiettivo del Milan. Dopo la vittoria contro il Lecce, il tecnico ha elogiato Jashari, evidenziando l'importanza del contributo dei singoli. Con determinazione, Allegri ha ribadito l’intenzione di proseguire con questo focus fino al raggiungimento della qualificazione matematica, mantenendo alta la concentrazione sulla fase finale della stagione.

Cambiare o non cambiare? Max Allegri esce dal dilemma e sceglie. In panchina, cambia: manda in campo Fullkrug e il 9 gli svolta la partita. Nelle interviste, non se ne parla: continua a dire che l’obiettivo del Milan non è lo scudetto ma il quarto posto Champions. “Quando smetterò di dire che l’obiettivo è il quarto posto? Quando saremo nelle quattro matematicamente. La quota Champions a oggi è 74 punti, quella dello scudetto invece, con questa Inter, si deve alzare a 86-88”. Un calcolatore umano. Le frasi più interessanti di Allegri, dopo la vittoria sul Lecce, sono sui singoli. Jashari: “Ha giocato una gran bella partita sul piano della gestione del pallone e dell’intensità della corsa”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dopo la vittoria del Milan contro il Lecce, l’allenatore Massimiliano Allegri ha commentato l’andamento della squadra, sottolineando il valore del gruppo e ricordando che il cammino è ancora lungo. In un’intervista a DAZN, Allegri ha spiegato i suoi obiettivi e ha evidenziato l’importanza di mantenere concentrazione e impegno. Le sue parole riflettono un approccio realistico e determinato nel proseguire questa fase della stagione.

Romano vola basso: “Il primo posto? Ora non guardiamo la classifica”

Romano, subentrato a Maita, dimostra subito il suo valore con due occasioni da gol nel convincente 4-0 contro il Giugliano. Nonostante il breve tempo in campo, il giovane talento si mette in evidenza, lasciando trasparire un'attenzione rivolta alle prestazioni più che alla classifica.

