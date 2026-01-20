mario venuti esce il nuovo videoclip tempo e soldi

È disponibile da oggi il nuovo singolo di Mario Venuti, intitolato

CATANIA – Dal 16 gennaio è disponibile su tutti gli store digitali ed in rotazione radiofonica il nuovo singolo di MARIO VENUTI dal titolo TEMPO E SOLDI. Pubblicato su Etichetta MICROCLIMA con edizioni MicroclimaSugar e distribuito da FUGA. Registrato in Sicilia con la produzione artistica e l’arrangiamento a cura di Tony Canto. Il brano è accompagnato da un bellissimo Videoclip ideato e scenneggiato da Giuseppe Vizzini, che è anche l’autore della copertina del singolo nonché delle Opere contenute nel Video. Vizzini, con lo pseudonimo di zziny paint, è uno dei protagonisti dell’impressionismo digitale contemporaneo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

