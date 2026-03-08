A Genova, nel quartiere di Molassana, una donna è stata trovata senza vita, con multiple ferite da arma da taglio, questo pomeriggio in via San Felice. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c'era più nulla da fare. Il figlio della donna è stato portato in questura per essere ascoltato dagli investigatori.

Una donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. La donna sarebbe stata trovata trafitta da alcune coltellate. Sul posto la polizia di Stato. Come riporta Primocanale, la donna sarebbe stata trovata morta in casa. La ricostruzione Sarebbe stato il figlio a uccidere una donna di 86 anni, in via San Felice a Genova, nel quartiere di Molassana. L'omicidio sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio al culmine di una lite con una serie di coltellate. Il figlio della donna, un soggetto psichiatrico, sarebbe stato portato in questura. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Donna uccisa con diverse coltellate a Genova, trovata morta nel quartiere di Molassana. Il figlio portato in questura

Donna uccisa con diverse coltellate a Genova, trovata morta nel quartiere di MolassanaUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana.

Omicidio a Genova, donna uccisa a coltellate: trovata morta nel quartiere di MolassanaUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana.

Una selezione di notizie su Donna uccisa.

Temi più discussi: Omicidio di Udine, Lauretta uccisa dal vicino di casa uscito dal carcere da poche ore; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; A casa di Achille Bonito Oliva: Vivo di sola arte, è il mio nutrimento; Modena, Antonietta Berselli travolta e uccisa dall'auto in fuga. La figlia: Ho visto mia madre morire sotto ai miei occhi.

Donna uccisa con diverse coltellate a Genova, trovata morta nel quartiere di Molassana. Il figlio portato in questuraUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni ... msn.com

Donna uccisa a coltellate in casa a Genova, trovato il figlio sporco di sangueUna donna di 87 anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio di oggi all’interno della sua abitazione a Genova, nel quartiere di Molassana. Il corpo della ... thesocialpost.it

Donna uccisa a coltellate a Genova: trovata morta nel quartiere di Molassana - facebook.com facebook

Genova, donna uccisa a coltellate. Il corpo, trafitto da numerosi colpi, trovato per strada x.com