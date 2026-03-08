Donna uccisa con diverse coltellate a Genova trovata morta nel quartiere di Molassana

Una donna è stata trovata morta nel quartiere di Molassana a Genova, nel pomeriggio. La vittima è stata colpita da diverse ferite da arma da taglio e il corpo è stato rinvenuto in via San Felice. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per la donna non c’era più niente da fare. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio.