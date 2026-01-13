La Preside sbanca gli ascolti La parola a Luisa Ranieri e ai giovani attori | VIDEO

La Preside ha attirato l’attenzione del pubblico, portando alla luce storie e riflessioni sul mondo scolastico. In questo video, Luisa Ranieri e i giovani attori condividono le loro esperienze, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso sulla scuola e sulla crescita personale. Un'occasione per approfondire il ruolo dell’educazione e il valore delle prime memorie legate alla formazione.

+++ IL MONOPOLI SBANCA COSENZA: 0-2 AL GIGI MARULLA +++ Il 2006 Dudic del Monopoli dopo la rete all’esordio ha una dedica speciale: “Presidente, gol for you!” - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.