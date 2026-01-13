La Preside sbanca gli ascolti La parola a Luisa Ranieri e ai giovani attori | VIDEO
La Preside ha attirato l’attenzione del pubblico, portando alla luce storie e riflessioni sul mondo scolastico. In questo video, Luisa Ranieri e i giovani attori condividono le loro esperienze, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso sulla scuola e sulla crescita personale. Un'occasione per approfondire il ruolo dell’educazione e il valore delle prime memorie legate alla formazione.
“Il mio primo ricordo legato alla scuola riguarda una recita che ho fatto in terza media. Io dall’asilo alle medie andavo a scuola dalle suore, che era tutta al femminile. Non essendoci maschi mi hanno fatto fare sette bellezze” dice ridendo Luisa Ranieri. È contentissima del boom di ascolti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
