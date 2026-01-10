Il 10 gennaio 2026 torna su Canale 5 “C’è posta per te”, con la prima puntata della nuova stagione. In questa occasione, Massimiliano apre la busta a Luisa, offrendo un momento di confronto e ascolto. La trasmissione continua a essere un punto di riferimento per chi desidera condividere emozioni e storie di vita, mantenendo intatta la sua formula di successo e tradizione.

Per la gioia del pubblico di Canale 5, sabato 10 gennaio, va in onda la prima puntata di C’è Posta per Te 2026. Tra le storie raccontate da Maria De Filippi in questo prime time, che vede ospiti Raoul Bova e Can Yaman, c’è quella di Lisa e Vincenzo. A chiamare la trasmissione è stato lui, il quale ha deciso di esporsi per la sorella, che vorrebbe ricucire i rapporti con il figlio Massimiliano. C’è Posta per Te 1° puntata: la storia di Massimiliano, Luisa e Daniela. Leggi anche: C’è posta per te 2025 Maria De Filippi tubino arancione: brand, costo. Quella di Luisa e Massimiliano è la classica storia del programma di Maria De Filippi: al centro dei conflitti c’è una nuora, Daniela. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - C’è posta per te 2026, Massimiliano apre la busta a Luisa: la strategia di Maria

