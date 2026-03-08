Marco Biagi un vero riformista | il ricordo della Fondazione del Monte

La Fondazione del Monte ricorda Marco Biagi come un riformista che ha saputo unire rigore scientifico, attenzione ai mutamenti sociali e desiderio di intervenire concretamente nella realtà. La sua figura viene presentata come un esempio di impegno e capacità di analisi, lasciando un segno nel panorama delle idee e delle politiche sociali. Il suo contributo viene riconosciuto come un punto di riferimento ancora attuale.

Bologna, 8 marzo 2026 – "La capacità di Marco Biagi di coniugare rigore scientifico, attenzione ai cambiamenti sociali e volontà di incidere concretamente nella realtà rappresenta ancora oggi un punto di riferimento importante". Questi i motivi per cui la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, presieduta a Pierluigi Stefanini, appoggia il premio dedicato a Marco Biagi, che si terrà il 17 marzo nella sede del Carlino. Biagi cercava soluzioni praticabili, costruendo ponti tra il mondo accademico, le istituzioni e le parti sociali. "Partecipiamo con interesse a questo premio – aggiunge Pierluigi Stefanini, presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna –.