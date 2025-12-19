Romano Prodi, tra ricordi e emozioni, rivela un’immagine mai vista prima, catturata tra i pannelli della mostra Occhi sulla storia. La foto, con la scritta

© Ilrestodelcarlino.it - I ricordi di Romano Prodi alla mostra del Carlino: “Io, Marco Biagi, le bici. Questa foto mi commuove”

Bologna, 18 dicembre 2025 – “Io questa foto non l’avevo neppure mai vista”. Tra i mega pannelli trasformati in bobine di carta, in mezzo alla mostra Occhi sulla storia ( foto ), spicca quello con la scritta "Un martire di tutti". Racconta una delle pagine più buie del terrorismo italiano: l’assassinio di Marco Biagi. Tutti i presenti, a centinaia, si fermano a guardarlo. In religioso silenzio. Sotto alla foto della bicicletta nella piazzetta accanto a via dell’Inferno (che oggi porta il suo nome) nel cuore di Bologna, dove il 19 marzo 2002 il giuslavorista venne giustiziato dalle Brigate rosse, c’è un altro scatto: Biagi è ritratto assieme all’ex premier Romano Prodi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Il Resto del Carlino e la mostra per i 140 anni: “Foto che danno forza e memoria agli archivi”

Leggi anche: La memoria affidata alle foto. In mostra i ricordi di Corea: "Travolti dalla piena del fiume"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Romano Prodi litiga ancora con una giornalista, il video mostrato in tv da Giletti - Dopo l’episodio della tirata di capelli a Lavina Orefici di Rete 4, il Professore ci è ricascato. blitzquotidiano.it

Quarta Repubblica, Cerno: "Cosa è successo in quelle due ore". La verità sul Pd e il video di Prodi - Cosa c'è davvero dietro al video che ha mostrato, senza alcun dubbio, Romano Prodi che afferra i capelli della giornalista Mediaset Lavinia Orefice dopo giorni di melina, distinguo e disastrose difese ... iltempo.it

"Ricordi di Roma", mostra collettiva di pittura - Scorci, tetti, portoni e panorami tiberini", una rassegna artistica dedicata alla Città Eterna. romatoday.it

Canicattì, Athena: Mostra pittorica di Giammichele Romano “Amarcord”, un viaggio nei ricordi! Canicattì negli anni ‘80 - facebook.com facebook