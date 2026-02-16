Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, è stato nominato presidente della Commissione politiche comunitarie e internazionali di Anci, dopo aver ricevuto il voto di maggioranza dei rappresentanti dei comuni italiani. La nomina arriva in un momento in cui l’attenzione alle relazioni internazionali e alle politiche europee cresce tra le amministrazioni locali, che puntano a rafforzare i loro ruoli sui temi più attuali. Ghinelli si occuperà di coordinare le iniziative e i progetti che coinvolgono i comuni italiani in ambito europeo e globale.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Il sindaco Alessandro Ghinelli assume la guida della Commissione permanente "Politiche Comunitarie e Internazionali" dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi attraverso una nota firmata dal Presidente di ANCI, Gaetano Manfredi, e dal Presidente del Consiglio Nazionale, Marco Fioravanti. Nel suo nuovo ruolo il sindaco Ghinelli sarà responsabile di coordinare i lavori della Commissione sulle principali tematiche di attualità internazionale, agendo in sinergia con la struttura tecnica dell'Associazione e in raccordo con il delegato politico della materia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sindaco Alessandro Ghinelli nominato presidente della Commissione politiche comunitarie e Internazionali di Anci

Marco Corsaro, sindaco di Misterbianco, ha ottenuto la presidenza della commissione Mezzogiorno dell’Anci dopo aver ottenuto il sostegno di diversi colleghi.

Il vicesindaco di Genova, Alessandro Terrile, ha ricevuto l’incarico di presiedere la commissione Politiche del mare di Anci, un ruolo che si aggiunge alla sua posizione di assessore ai Rapporti Porto-Città.

