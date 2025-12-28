Daniele e Olivia sono i figli di Veronica Peparini e Fabrizio Prolli. Daniele ha circa 18 anni, mentre Olivia ne ha circa 13. Entrambi sono cresciuti sotto l’attenzione pubblica grazie alla loro famiglia, ma non sono figure pubbliche e svolgono attività private. La loro vita si svolge principalmente nel contesto familiare, lontano dai riflettori, mantenendo un profilo riservato rispetto alle carriere dei genitori.

Veronica Peparini è mamma di quattro figli: Daniele, 18 anni, e Olivia, 13 anni, avuti con l’ex marito Fabrizio Prolli, e le gemelle Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024 e avute con il marito Andreas Muller. Dopo la nascita delle gemelle, Daniele e la sorella Olivia avevano scritto alla madre un messaggio molto dolce, che avevano letto a Verissimo: “ Da tanto tempo chiediamo a mamma dei fratellini e sorelline e finalmente questo momento è arrivato. Quando mamma e Andrea ci diedero questa notizia eravamo talmente emozionati che la nostra testa non capiva più niente”, aveva raccontato Olivia senza trattenere l’emozione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono Daniele e Olivia, i figli di Veronica Peparini e l’ex marito Fabrizio Prolli e cosa fanno nella vita

Leggi anche: Veronica Peparini, chi c’era prima del matrimonio con Andreas Muller, l’ex Fabrizio Prolli (famoso ballerino e coreografo)

Leggi anche: Chi sono la moglie e figli di Fabrizio Bentivoglio e cosa fanno nella vita

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Daniele Prolli Peparini, chi è il figlio di Veronica Peparini e Fabrizio Prolli.

Eleonora Daniele, il successo dopo il GF, la morte della mamma e l'addio a Papa Francesco: «Mio fratello trattato per anni come un matto» - Eleonora Daniele conduce Le note di Natale, lo speciale musicale in onda su Rai1, un appuntamento pensato per celebrare le feste tra musica, emozioni e grandi ospiti. msn.com