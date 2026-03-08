Mario Merello, imprenditore, è il marito di Marcella Bella e padre dei suoi tre figli, Giacomo, Carolina e Tommaso. La loro relazione dura da quasi cinquant’anni e rappresenta un legame stabile che ha attraversato il tempo. Merello è conosciuto principalmente per essere il coniuge della cantante e per il ruolo di padre della famiglia.

Una storia lunga quasi cinquant’anni unisce Marcella Bella al marito, l’imprenditore Mario Merello: dalla loro unione sono arrivati i figli Giacomo, Carolina e Tommaso. La voce di Montagne Verdi, sarà oggi tra gli ospiti di Da Noi.A Ruota Libera, in onda a partire dalle 17:15 su Raiuno. Verso la fine degli anni Settanta, la cantante incontra a Madonna Di Campiglio l’imprenditore Mario Merello. Nato a Milano nel 1946, uomo lontano dallo spettacolo, ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata. Una passione travolge Merllo e l’artista che dopo un inizio di relazione turbolenta (lui all’epoca era sposato), vira verso il sereno quando dopo dieci anni di fidanzamento, convolano a nozze nel 1989. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Mario Merello, il marito di Marcella Bella e padre dei suoi tre figli

Chi è Andrea Rigonat, il chitarrista e marito di Elisa Toffoli (e padre dei suoi figli)Andrea Rigonat, musicista e produttore, è il marito di Elisa Toffoli, conosciuta dal grande pubblico semplicemente come Elisa.

Leggi anche: Chi è l’ex marito di Marina La Rosa, Guido Bellitti (padre dei suoi figli): “Il divorzio è stato infernale”

Approfondimenti e contenuti su Mario Merello.

Chi è Mario Merello, marito di Marcella Bella/ L’amore scoppiato a Madonna di CampiglioChi è Mario Merello, marito di Marcella Bella: i due si sono innamorati negli anni Settanta e hanno avuto tre figli. Insieme da tutta la vita ... ilsussidiario.net

Chi è Mario Merello, il marito di Marcella Bella e padre dei suoi tre figliUna storia lunga quasi cinquant’anni unisce Marcella Bella al marito, l’imprenditore Mario Merello: dalla ... msn.com