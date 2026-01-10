Giù le mani dal Venezuela liberta per Maduro manifestazione e corteo in centro
Sabato 10 gennaio 2026, a Genova si è svolta una manifestazione nel centro cittadino, con un corteo che ha espresso solidarietà verso il Venezuela e il governo di Nicolás Maduro. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di sinistra, che hanno sottolineato l'importanza di rispettare la sovranità venezuelana e di opporsi a ingerenze esterne. La giornata si è svolta in un clima pacifico, con un messaggio di rispetto e dialogo.
Sinistra in piazza e manifestazione nel centro di Genova al grido di “Giù le mani dal Venezuela" nel pomeriggio di sabato 10 gennaio 2026. Una protesta andata in scena in contemporanea anche in altre città italiane, con la partecipazione di partiti e associazioni, dopo i raid statunitensi su. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: “Giù le mani dal Venezuela”, a Bergamo manifestazione contro l’attacco degli Stati Uniti
Leggi anche: "Giù le mani dal Venezuela", la sinistra scende (di nuovo) in piazza: corteo contro Trump
In piazza per il Venezuela In cento con le bandiere | Giù le mani dal Paese.
Giù le mani dal Venezuela. Il #10gennaio in piazza in tutta Italia contro l'imperialismo ele aggressioni americane. x.com
Giù le mani dal Venezuela. Il 10 gennaio manifestiamo tutte e tutti contro l'imperialismo. Se la tua iniziativa è mancante segnala nei commenti - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.