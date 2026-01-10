Giù le mani dal Venezuela liberta per Maduro manifestazione e corteo in centro

Sabato 10 gennaio 2026, a Genova si è svolta una manifestazione nel centro cittadino, con un corteo che ha espresso solidarietà verso il Venezuela e il governo di Nicolás Maduro. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di sinistra, che hanno sottolineato l'importanza di rispettare la sovranità venezuelana e di opporsi a ingerenze esterne. La giornata si è svolta in un clima pacifico, con un messaggio di rispetto e dialogo.

