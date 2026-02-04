Gaza Auriemma M5s | da immobilismo Occidente a immobiliarismo Trump Continuare a tenere un faro acceso su Gaza

La vicepresidente del Movimento 5 Stelle denuncia la grave crisi umanitaria a Gaza. Critica il “Consiglio di Pace” di Trump, definendolo poco efficace, e chiede che siano i palestinesi a decidere il proprio destino. Auriemma sottolinea che l’Occidente non ha fatto abbastanza e che bisogna tenere alta l’attenzione sulla regione.

La vicepresidente M5S denuncia la crisi umanitaria, contesta il “Consiglio di Pace” di Trump e chiede il coinvolgimento diretto del popolo palestinese nel futuro di Gaza.. “ Dobbiamo continuare a tenere un faro acceso su Gaza, sulle condizioni disumane dei sopravvissuti al genocidio con bambini che continuano a morire di freddo, su una tregua che non esiste visto che centinaia di palestinesi sono morti sotto le bombe dall’inizio del cosiddetto cessate il fuoco. E non possiamo tacere sul cosiddetto Consiglio di Pace dominato da Trump che si pone come alternativa all’intero sistema del diritto internazionale: dall’immobilismo occidentale all’immmobiliarismo trumpiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Gaza, Auriemma (M5s): da immobilismo Occidente a immobiliarismo Trump “Continuare a tenere un faro acceso su Gaza” Approfondimenti su Gaza CRISI Gaza, Trump insiste per fase 2 a Gaza: “Entro Natale governo tecnico senza Hamas controllato da Usa”, Netanyahu esce da Knesset al voto, ma mozione approvata Tony Blair non farà parte del comitato su Gaza voluto da Trump Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Gaza CRISI Argomenti discussi: ALBANESE, AURIEMMA (M5S): INDECENTE METTERE SU STESSO PIANO LEI E NEOFASCISTI; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: ALBANESE, AURIEMMA (M5S): INDECENTE METTERE SU STESSO PIANO LEI E NEOFASCISTI; Gaza, Auriemma (M5s): da immobilismo Occidente a immobiliarismo Trump Continuare a tenere un faro acceso su Gaza - Punto!; La nobile e meravigliosa voce di Fiorella Boccucci riporta in luce Munasterio ’e Santa Chiara. M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «GAZA, AURIEMMA (M5S): DA IMMOBILISMO OCCIDENTALE A IMMOBILIARISMO TRUMPIANO»Dobbiamo continuare a tenere un faro acceso su Gaza, sulle condizioni disumane dei sopravvissuti al genocidio con bambini che continuano a morire di freddo, ... agenziagiornalisticaopinione.it Gaza, da immobilismo Occidente a immobiliarismo Trump. Auriemma (M5S): Continuare a tenere un faro acceso su GazaNapoli, 3 Febbraio - Dobbiamo continuare a tenere un faro acceso su Gaza, sulle condizioni disumane dei sopravvissuti al genocidio con bambini che continuano ... sciscianonotizie.it Gaza, da immobilismo Occidente a immobiliarismo Trump. Auriemma (M5S): “Continuare a tenere un faro acceso su Gaza”: Napoli, 3 Febbraio – “Dobbiamo continuare a tenere un faro acceso su Gaza, sulle condizioni disumane dei sopravvissuti al genocidio - facebook.com facebook Polemica per la presenza di Francesca Albanese oggi alla Camera. Alle 14.30 nella sala stampa di @Montecitorio la relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati presenterà il suo report sul "Genocidio di Gaza: un crimine collettivo". Alla confere x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.