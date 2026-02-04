Gaza Auriemma M5s | da immobilismo Occidente a immobiliarismo Trump Continuare a tenere un faro acceso su Gaza

La vicepresidente del Movimento 5 Stelle denuncia la grave crisi umanitaria a Gaza. Critica il “Consiglio di Pace” di Trump, definendolo poco efficace, e chiede che siano i palestinesi a decidere il proprio destino. Auriemma sottolinea che l’Occidente non ha fatto abbastanza e che bisogna tenere alta l’attenzione sulla regione.

La vicepresidente M5S denuncia la crisi umanitaria, contesta il “Consiglio di Pace” di Trump e chiede il coinvolgimento diretto del popolo palestinese nel futuro di Gaza.. “ Dobbiamo continuare a tenere un faro acceso su Gaza, sulle condizioni disumane dei sopravvissuti al genocidio con bambini che continuano a morire di freddo, su una tregua che non esiste visto che centinaia di palestinesi sono morti sotto le bombe dall’inizio del cosiddetto cessate il fuoco. E non possiamo tacere sul cosiddetto Consiglio di Pace dominato da Trump che si pone come alternativa all’intero sistema del diritto internazionale: dall’immobilismo occidentale all’immmobiliarismo trumpiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

