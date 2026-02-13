Serie C | Dasso e Totaro arbitri per le sfide decisive del Girone C focus su Cosenza-Cerignola e Picerno-Crotone

Il nome di Dasso e Totaro emerge come protagonista delle sfide più importanti del Girone C di Serie C, a causa delle loro designazioni ufficiali. Domenica, le due partite decisive vedranno i loro fischietti in campo: Dasso arbitrerà Cosenza contro Cerignola, mentre Totaro sarà al centro di Picerno-Crotone. Questi incontri potrebbero influenzare significativamente la classifica, rendendo le decisioni degli arbitri ancora più cruciali per il proseguimento del campionato.

Dasso al Marulla per Cosenza-Audace Cerignola. Totaro arbitrerà Picerno-CrotoneSenza le barriere digitali che impediscono la fruizione libera di notizie, inchieste e approfondimenti. Se approvi il giornalismo senza padroni, abituato a dire la verità, la tua donazione è un aiuto ... corrieredellacalabria.it

Cosenza-Audace Cerignola, arbitrerà Riccardo Dasso di GenovaSarà Riccardo Dasso della sezione di Genova l’arbitro del match tra Cosenza e Audace Cerignola. La gara, valida per la 27ª giornata del Girone C di Serie C Sky Wifi 2025/2026, è in programma sabato 14 ... tifocosenza.it

