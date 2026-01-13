L’allenatore Spalletti dimostra attenzione anche agli aspetti psicologici dei giocatori. Dopo essere rimasto in panchina contro la Juve Cremonese, Koopmeiners ha ritrovato il sorriso grazie al supporto e alla gestione del tecnico. Un esempio di come l’approccio umano possa influire positivamente sulle prestazioni e sul benessere dei calciatori, contribuendo a un ambiente di squadra più equilibrato e motivato.

Spalletti anche psicologo: così fa tornare il sorriso a Koopmeiners dopo la panchina in Juve Cremonese. Cosa è successo. La Juventus ha dato prova di una superiorità schiacciante contro la Cremonese, chiudendo la pratica con un 5-0 che non ammette repliche. La vittoria nel Monday Night della 20ª giornata di Serie A ha permesso agli uomini di Luciano Spalletti di agganciare il terzo posto, approfittando dei passi falsi delle dirette concorrenti e confermando un trend di crescita che ormai entusiasma tutto l’ambiente bianconero. Il “sorriso” di Koopmeiners. A risultato ampiamente acquisito, l’Allianz Stadium ha assistito a un momento che è diventato rapidamente virale sui social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti anche psicologo: così fa tornare il sorriso a Koopmeiners dopo la panchina di Juve Cremonese – FOTO

Leggi anche: Koopmeiners rivitalizzato da Spalletti: la sua reazione social dopo Cremonese Juve e il ‘ritorno alle origini’ da difensore – FOTO

Leggi anche: Condò elogia Spalletti dopo la vittoria sulla Cremonese: «Koopmeiners in difesa è una spallettata, Juve frizzante e convincente»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Spalletti prima di Bodo-Juve: "Obbligati a fare punti, il margine di errore è basso" - "Devo alzare il livello delle mie indicazioni e non la voce" Spalletti prosegue: "lo non ho fatto psicologia, ma so che quando le cose non vanno al meglio servono sguardi, abbracci e voler star ... corrieredellosport.it

Uragano Juve sulla Cremonese: Spalletti piomba in zona scudetto #juventus #uscremonese #spalletti #bremer #david #yildiz #mckennie #seriea #corrieredellosport - facebook.com facebook