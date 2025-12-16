Giappone forte nevicata su Hokkaido | strade ricoperte da una spessa coltre bianca

Un'intensa nevicata ha interessato Hokkaido, l'isola più settentrionale del Giappone, portando strade ricoperte da una spessa coltre bianca. L'eccezionale nevicata ha raggiunto altezze di quasi un metro, creando notevoli disagi e trasformando il paesaggio in un bianco scenario invernale.

© Lapresse.it - Giappone, forte nevicata su Hokkaido: strade ricoperte da una spessa coltre bianca Una abbondante nevicata ha colpito l’isola di Hokkaido, la più settentrionale del Giappone. Le strade sono state ricoperte da una spessa coltre bianca arrivata anche a un’altezza di quasi un metro. Traffico in tilt e disagi ai trasporti. Alcuni servizi di autobus locali sono stati sospesi per tutta la giornata di lunedì, con ripercussioni sia sui turisti sia sui residenti locali. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Obihiro, Hokkaido in Giappone sotto una nevicata spettacolare, sommerso da oltre un metro di neve???? Giappone, forte nevicata su Hokkaido: strade ricoperte da una spessa coltre bianca - (LaPresse) Una abbondante nevicata ha colpito l'isola di Hokkaido, la più settentrionale del Giappone. stream24.ilsole24ore.com

Neve intensa a Hokkaido: oltre 25 cm caduti in poche ore, disagi ai trasporti, video - Una forte nevicata ha colpito l’isola di Hokkaido, nel nord del Giappone, dove sono caduti oltre 25 centimetri di neve in un breve intervallo di tempo, creando disagi alla circolazione e ... ilmeteo.it

