Montevarchi interruzione programmata dell’energia elettrica a Becorpi e zone limitrofe

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Domani, giovedì 26 febbraio 2026, è prevista un’interruzione programmata dell’energia elettrica in località Becorpi e in diverse vie del territorio comunale di Montevarchi. A comunicarlo è E-Distribuzione, che gestisce la rete di media e bassa tensione. La sospensione della fornitura avverrà dalle 8.30 alle 16.00 ed è necessaria per consentire lavori sulla cabina denominata “MOLINO P.C.S”, situata in via Giove a Levane. L’intervento rientra nella programmazione finanziata dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con scadenze fissate a livello nazionale. L’interruzione interesserà le seguenti zone, come indicato nella planimetria predisposta da E-Distribuzione: località Becorpi, via di Levanella Buresta, Levanella, via Leo Valiani, via Padulette, via Campagna, via Giove, via Nettuno, via Levane Alta e via Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

