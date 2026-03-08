man city infligge una lezione pesante al newcastle in fa cup

Il Manchester City ha vinto contro il Newcastle e si è qualificato per il turno successivo della FA Cup. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso alla squadra di avanzare nel torneo. Entrambe le formazioni sono scese in campo per ottenere la vittoria, ma alla fine è stata la squadra di casa a prevalere con un risultato netto.

Sabato, il Manchester City ha dimostrato la sua forza e profondità di rosa, infliggendo una sconfitta al Newcastle con un punteggio di 3-1. La squadra di Pep Guardiola ha effettuato ben dieci cambi nella formazione titolare, ma ciò non ha impedito loro di esprimere un gioco di alto livello e raggiungere i quarti di finale della FA Cup. Questo risultato non solo evidenzia la qualità della rosa del City, ma anche la loro determinazione a difendere il trofeo. Sin dai primi minuti di gioco, il Manchester City ha imposto il proprio ritmo.

